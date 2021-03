Napoli, il ritorno di Osimhen: Gattuso domani avrà due centravanti a disposizione

L'emergenza è finita. Nonostante Lozano e Petagna ancora out, Rino Gattuso per la sfida delicatissima contro il Bologna - che chiude un tour de force con 19 gare giocate ogni 3 giorni in questi 3 mesi - avrà tutti a disposizione per provare a cancellare la rabbia di Reggio Emilia e restare in scia del treno che porta al quarto posto Champions. Il tecnico potrà contare dal primo minuto su Manolas (subentrato negli ultimi minuti folli col Sassuolo, farà coppia con Koulibaly al rientro dalla squalifica) e Victor Osimhen che si allena da giorni quasi interamente in gruppo e ieri ha ottenuto l'ok dopo gli ultimi esami neurologici.

Il rientro di Victor Osimhen permetterà di poter gestire anche Dries Mertens, che ha già avuto un sovraccarico muscolare dopo le due gare ravvicinate con Benevento e Sassuolo. Alternativi, per il momento, in attesa di ritrovare il 100% della condizione e dare vita al piano estivo di Gattuso (attuato solo in quell'inizio di stagione scintillante della squadra) che prevede la presenza contemporanea in campo nel 4-2-3-1. Dopo l'infortunio alla spalla, il Covid e poi il colpo alla testa, l'attaccante nigeriano è determinato ad incidere per trascinare i compagni, come accaduto proprio all'andata sul campo del Bologna, un girone fa, con il gol-vittoria prima di infortunarsi in un contrasto con la propria nazionale.