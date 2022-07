Napoli in campo alle 20:30 contro il Maiorca, le formazioni ufficiali: esordio per Kim

Il Napoli scenderà in campo alle 20:30 contro il Maiorca per il secondo test amichevole in quel di Castel di Sangro. Da segnalare in difesa l’esordio di Kim Min-Jae, di seguito le scelte di Luciano Spalletti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Ostigard, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Anguissa, Elmas, Politano, Zerbin, Ounas, Petagna

MAIORCA: Rajkovic, Copete, Grenier, Abdon, Baba, Rodriguez, Maffeo, Costa, Raillo, Rodriguez, Gaya. Allenatore: Aguirre

A disposizione: Roman, Joan, Cufrè, Muriqi, Sanchez, Junior, Battaglia, Lee, Gonzalez, Valjent, Frau, Llabres.