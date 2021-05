Napoli, in caso di rottura con Insigne occhi puntati su Lamela

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui non andasse a buon fine la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne in casa Napoli, l'alternativa proveniente dal mercato internazionale potrebbe essere Erick Lamela, giocatore di 29 anni pronto a lasciare il Tottenham in cerca di rilancio e con una buona conoscenza del calcio italiano dopo l'esperienza a Roma.