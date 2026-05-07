TMW Napoli in Champions se… Cremonese retrocessa se… Gli scenari per la prossima giornata

Dopo la matematica dello Scudetto all'Inter, la prossima giornata di Serie A potrebbe regalare altri verdetti. Iniziamo dalla corsa salvezza, che al netto di Cagliari e Fiorentina vede coinvolte Lecce e Cremonese. I grigiorossi sono attualmente terzultimi a -4 dai salentini: in caso di sconfitta contro il Pisa e vittoria del Lecce sulla Juventus, la Cremonese sarebbe matematicamente retrocessa, col divario che salirebbe a 7 punti con sole due partite da giocare. In tutti gli altri casi, la corsa salvezza resterebbe aperta. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti, le due squadre andrebbero allo spareggio.

Cremonese retrocessa se...

- Perde col Pisa e il Lecce vince con la Juventus

Diverso e ben più complesso il calcolo per disegnare alcune squadre matematicamente qualificate alla prossima Champions League. Il Napoli parte evidentemente da una posizione di vantaggio dall'alto dei suoi 70 punti, a +6 dalla Roma quinta. Per festeggiare la qualificazione, il Napoli deve fare un punto in più della Roma. Per tutte le altre squadre in corsa, quindi Milan (67), Juventus (65), Roma (64) e Como (62) ogni giudizio sarà rimandato alle ultime due giornate. In caso di arrivo a pari punti di due squadre si andrebbero a valutare gli scontri diretti, in caso di arrivo di tre squadre a pari punti conterebbe la classifica avulsa.

Napoli in Champions League se...

- Vince e la Roma non batte il Parma

- Pareggia e la Roma perde contro il Parma