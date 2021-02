Napoli, incontro De Laurentiis-Ramadani: il Bayern offre 45 milioni per Koulibaly

Una partita importante in campo contro il Benevento e un occhio al futuro per il Napoli. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato Fali Ramadani, procuratore di Koulibaly e Maksimovic oltre che di Sarri. Il procuratore avrebbe portato al numero uno azzurro la proposta dal Bayern Monaco per il difensore senegalese. I tedeschi valuterebbero però il giocatore 45 milioni di euro.