Inter, il Marsiglia ci prova per Pavard: se l'OM affondasse il colpo, lui non direbbe di no

L'Inter ha individuato in Benjamin Pavard il calciatore sacrificabile in difesa a fronte di un'offerta congrua. Secondo quanto riportato da L'Equipe, dopo il Galatasaray, il NEOM e il Lille, per il francese si è fatto avanti anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Qualora l'OM decidesse di affondare il colpo, il difensore non direbbe di no: ci sono stati dei dialoghi tra le parti, ma ancora non concreti.

Il classe '96 in carriera vanta 163 presenze e 12 gol con il Bayern Monaco, 88 gettoni e 2 centri con lo Stoccarda, 69 apparizioni e una rete con l'Inter, 25 incontri con il Lille e 16 sfide e un gol con la seconda squadra dei francesi. Inoltre è sceso in campo 55 volte con le Bleus, segnando 5 centri. A queste ci sono da aggiungere le 15 partite con l'Under 21 e le 4 gare con l'Under 19.

Nel suo palmares annovera un Mondiale, una Champions League, 4 Bundesliga, una Serie A, una Supercoppa Europea, una Coppa di Germania, una Nations League, un Mondiale per Club, 2 Supercoppe Tedesche, una Supercoppa Italiana e una Serie B tedesca. Il suo contratto con i nerazzurri scadrà il 30 giugno 2028, dunque tra 3 anni.