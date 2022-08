Napoli, infrazione al piede sinistro per Demme: il tedesco resterà fuori un mese

vedi letture

Diego Demme dovrà stare fuori almeno per un mese dopo che ieri ha subito un infortunio al piede sinistro. Scontro di gioco fortuito con Anguissa in allenamento e piccola frattura al piede, in particolare all'osso cuboide. Niente di grave ma che lo costringerà almeno a 30 giorni di riabilitazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.