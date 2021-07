Napoli, inizia l'era Spalletti: il racconto del primo giorno napoletano

vedi letture

Ieri è iniziata a tutti gli effetti l'era Spalletti. Il tecnico del Napoli è arrivato in città in treno, per poi raggiungere Castel Volturno in compagnia di Aurelio De Laurentiis e poco prima di entrare nel centro sportivo, per conoscere la struttura ed il personale, ha anche voluto salutare i tifosi. L'intervento di Spalletti è stato sicuramente di rito, ma non è mancata quell'empatia probabilmente necessaria in questo momento nella piazza per riavvicinare i tifosi, ancora fortemente delusi dopo l'esito dell'ultima stagione.

"Cosa dire? Io direi ai tifosi 'Forza Napoli' e come dicono loro... sarò con te - le prime parole di Luciano Spalletti, affiancato dal presidente e dal vice-presidente Edoardo -, sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del Napoli perché amo questa professione, ho amato le città dove ho lavorato e penso che la felicità sia diversa, dipende dal contesto e Napoli è un contesto stimolante sotto ogni punto di vista. Non vedo l'ora di conoscerla bene". Dopo un giro di campi, uffici e spogliatoio, Spalletti e De Laurentiis si sono spostati all'Hotel Britannique (che ospiterà questi primi giorni del tecnico) per un pranzo vista mare e probabilmente ulteriori approfondimenti sull'organizzazione estiva e gli sviluppi di mercato. Dopo questo primissimo approccio, l'8 luglio è fissata la conferenza stampa di presentazione del tecnico che entrerà più nel dettaglio delle questioni tecnico-tattiche.