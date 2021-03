Napoli, Insigne leader e trascinatore: per il rinnovo tutto rimandato a fine stagione

vedi letture

Dallo sfogo dopo il pareggio in extremis subito col Sassuolo alla prova da trascinatore col Bologna. Lorenzo Insigne nel momento di maggiore difficoltà, con la sua squadra senza più margine d'errore nella complessa corsa al quarto posto Champions, ha fatto valere il suo ruolo di leader tecnico e caratteriale. Tre gol ed un assist che hanno portato 'solo' 4 punti, ma sufficienti almeno per restare in corsa, limitando i danni fino a questa settimana tipo che sta permettendo alla squadra di recuperare le forze dell'ultimo infinito tour de force ed a Gattuso anche di poter riavere Hirving Lozano, l'ultimo pilastro da recuperare.

13 gol in campionato per Lorenzo Insigne, a -5 dal record personale stabilito con Sarri, quando però la squadra funzionava a meraviglia, creava occasioni a ripetizione con un baricentro più alto e doveva spendersi meno fisicamente (ed anche mentalmente) nei ripiegamenti difensivi. Al di là della classifica finale, a fine stagione il Napoli dovrà provare a blindare il proprio capitano e bandiera, in scadenza di contratto nel 2022. I contatti non sono ancora ufficialmente partiti, come sottolineato dall'agente del giocatore, perché la priorità di entrambe le parti è di salvare la stagione con un posto in Champions chiudendo con una rimonta importante. Poi verrà il momento in cui fare il punto della situazione, mettendo sul tavolo la questione economica, con la posizione del club che dovrà dare una sforbiciata al monte ingaggi (Insigne percepisce circa 4mln di euro netti) mentre dall'altra il 10 della nazionale - pur sognando di legarsi a vita al Napoli - oltre ad un riconoscimento economico potrebbe sentire il bisogno di garanzie su progetto tecnico all'altezza della piazza e del suo livello.