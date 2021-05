Napoli-Insigne, prima la Champions poi il rinnovo: contatti con l'agente dopo fine stagione

vedi letture

Il Mattino in edicola quest'oggi si concentra sul futuro del capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Al termine della stagione - si legge - partiranno i contatti tra il club azzurro e il suo agente, Vincenzo Pisacane, per il rinnovo del contratto. Al momento non ci sono stati contatti e non sono stati fissati ancora appuntamenti, Insigne è concentrato solamente sul finale di stagione. Un campionato in cui è stato trascinatore del Napoli e lo ha risollevato nei momenti più difficili.