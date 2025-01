Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: debutto immediato per Kolo Muani, c'è McKennie

Da un lato il Napoli, capolista, reduce da sei vittorie consecutiva, di cui l'ultima contro l'Atalanta, dal valore inestimabile. Dall'altra la Juventus, sicuramente in crescita nelle ultime giornate di campionato, ma che arriva a questa partita con un -13 in classifica e ancora tanto da dimostrare. Al Maradona alle 18 va in scena Napoli-Juventus, per i tifosi di casa - lo stadio è tutto esaurito - LA partita.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Juventus la notizia è il debutto immediato di Kolo Muani al centro dell'attacco di Thiago Motta. In difesa out Savona, gioca McKennie terzino. E sulla trequarti l'escluso è Nico Gonzalez. In casa Napoli confermati quelli di Bergamo, con un solo cambio obbligato: Spinazzola al posto dell'infortunato Olivera. Di seguito le scelte dei due allenatori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Scuffet, Contini, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

Allenatore: Antonio Conte.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto, Conceicao, Vlahovic, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Savona, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta