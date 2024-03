Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Traoré preferito a Zielinski. Out Gatti, c'è Alex Sandro

Il Napoli per trovare la tanto agognata continuità dopo il 6-1 rifilato al Sassuolo, primo successo di Calzona in Serie A. La Juventus per dimostrare di essere uscita dall'ultimo periodo complicato. Al Maradona (sold-out) va in scena una delle classiche del nostro calcio, un match tanto atteso, in cui entrambe le squadre avranno motivazioni altissime. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Francesco Calzona cambia due uomini in casa azzurra. In porta confermato Meret. Difesa a quattro formata da Di Lorenzo e Olivera, preferito a Mario Rui, sulle fasce; coppia centrale da Rrahmani e Juan Jesus che torna dopo l'errore di Cagliari. In mediana spazio ancora dal 1' a Traoré, che vince il ballottaggio con Zielinski, completano il reparto i titolarissimi Lobotka e Anguissa. In attacco confermato il tridente di Reggio Emilia, con Osimhen e ai lati Politano e Kvaratskhelia.

Massimiliano Allegri schiera il 3-5-2. Al posto di Rabiot e McKennie, assenti, spazio ad Alcaraz e Miretti con Locatelli in mezzo al campo. Sorpresa in difesa: out Gatti, al suo posto c'è Alex Dandro insieme a Rugani (spostato a destra) e Bremer. Sulla sinistra Illing jr la spunta su Kostic, mentre davanti l'allenatore bianconero si affida alla coppia Chiesa-Vlahovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Simeone, Zielinski, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard, Raspadori

Allenatore: Francesco Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling Junior; Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Danilo, Kostic, Milik, Yildiz, Weah, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge

Allenatore: Massimiliano Allegri