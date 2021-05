Napoli-Kaio Jorge, Giuntoli incontra l'agente: il Santos chiede 10-15 milioni

Il Napoli prova ad accelerare e chiudere per Kaio Jorge. Il procuratore del brasiliano, classe 2002 del Santos inevitabilmente paragonato a Neymar, sarà in città per incontrare Giuntoli nel weekend. Gli azzurri valutano le tempistiche: il ragazzo è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a fine campionato brasiliano (gennaio 2022) a parametro zero. Per averlo subito a disposizione, sarebbe ovviamente necessario un investimento: il Santos chiede tra i 10 e i 15 milioni di euro, secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli potrebbe spingersi fino a 10.