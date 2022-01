Napoli ko, Petagna guarda avanti: "In 9 era difficile. Ora dobbiamo pensare al Bologna"

Al termine della gara di Coppa Italia persa dal Napoli contro la Fiorentina al Maradona (2-5), Andrea Petagna è intervenuto al microfono di Mediaset: "Cosa è mancato a questo Napoli? In 10 ancora ancora si riesce a tenere il campo, ma in 9 è veramente difficile. Peccato, il nostro obiettivo era quello di superare il turno. Ora dobbiamo pensare al Bologna, perché dobbiamo fare 3 punti in campionato. Dispiace molto essere usciti perché la Coppa Italia era un nostro obiettivo, volevamo vincere. Dovevamo e potevamo fare meglio sicuramente, essere più cinici in delle occasioni che abbiamo avuto, potevamo fare sicuramente meglio, poi siamo stati sfortunati. Ripeto, in 9 è impossibile tenere il campo, si fa molta fatica. Peccato, però adesso dobbiamo pensare a lunedì che abbiamo una partita importante. Sono contento di aver fatto gol ancora e chiaramente quando giochi dall'inizio è più facile perché hai più occasioni. Ora devo mettermi sotto, dobbiamo farlo tutti, dobbiamo vincere lunedì, poi abbiamo il derby con la Salernitana, quindi sono tante partite e dobbiamo prepararci bene".