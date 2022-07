Napoli, Koulibaly a un passo dal Chelsea: stasera la partenza per Londra, domani le visite

Kalidou Koulibaly è veramente a un passo dal trasferimento al Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sport i Blues e il Napoli si sono infatti scambiati i contratti e in serata il senegalese partirà per Londra con un volo privato. Le visite mediche sono invece state fissate per la giornata di domani, con gli azzurri che incasseranno 40 milioni di euro dalla cessione del centrale agli inglesi.