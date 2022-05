Napoli, Koulibaly non rinnova: troppa distanza fra domanda e offerta. Ci pensa il Barcellona

Gli occhi del Barcellona su Kalidou Koulibaly. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti, il club blaugrana avrebbe messo nel mirino il colosso della difesa del Napoli, ma De Laurentiis lo valuta almeno 40 milioni di euro. Cifra ritenuta alta dal Barcellona, visto che il difensore ha solo un anno di contratto: per questo al momento non è stata presentata un'offerta da parte dei blaugrana. Il rinnovo con il Napoli è escluso: troppa distanza fra domanda e offerta, scrive il quotidiano sportivo.