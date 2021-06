Napoli, Koulibaly può restare: Spalletti vuole confermarlo ma serve un accordo sull'ingaggio

Kalidou Koulibaly potrebbe restare al Napoli. Spalletti vuole tenerlo e proprio l'arrivo dell'allenatore toscano potrebbe spingere il senegalese a non guardare a un futuro lontano ma a preferire la permanenza in azzurro. Gli azzurri devono fare cassa ma potrebbe bastare anche la cessione di Fabian Ruiz, anche perché per il difensore, offerte concrete non ne sono ancora arrivate. Anche De Laurentiis ci sta pensando, ma per arrivare a un'intesa di questo tipo, il centrale dovrà sistemare la questione ingaggio: troppi i 6 milioni che percepisce attualmente, ma spalmando questo stipendio su più anni di contratto, tutte le parti potrebbero uscirne soddisfatte. Che Koulibaly sia il primo grande acquisto del Napoli in vista del prossimo campionato? A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.