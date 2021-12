Napoli, Kumbulla costa caro: proposto Malang Sarr per la difesa

Se Marash Kumbulla è un obiettivo complicato, visto che il Napoli punta a un'operazione in stile-Anguissa, e dunque a un prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi vogliono capitalizzare l'investimento fatto nell'estate 2020, ecco che spunta un altro nome per la difesa della squadra di Spalletti. Si parla del francese Malang Sarr del Chelsea, che è finito anche sulla lista del Milan per rinforzare il reparto arretrato, come rivela oggi il Corriere dello Sport.