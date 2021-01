Napoli, l'agente di Insigne: "Se avesse giocato come CR7 sarebbe stato massacrato"

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a Radio Punto Nuovo dopo la vittoria di ieri del Napoli contro la Fiorentina: "Insigne eccede anche nell'attaccamento che dimostra a squadra e città. Non tutte le volte viene ripagato. Sente così tanto una sconfitta che perde da capitano e da tifoso. Chiedere a Lorenzo di non sentirsi troppo napoletano è impossibile, non sente 'troppo' la pressione, perché è da anni che subisce ingiurie. Mi arrabbio più io per lui: io credo che valga per tutti avere dei momenti no. Ieri in Inter-Juve si è visto un Cristiano Ronaldo inguardabile, se lo avesse fatto Insigne lo starebbero massacrando. Per questo a Napoli ci sono alcuni giornalai, senza offesa per gli edicolanti. Ringrazio Roberto Mancini, le sue parole hanno fatto bene a Lorenzo ed all'ambiente".