Napoli, l'Atletico su Fabian Ruiz: i partenopei hanno chiesto in cambio De Paul

Quale futuro per Fabian Ruiz? In Spagna il centrocampista classe '96 gode di tanta stima e il Napoli sarebbe apertissimo ad una trattativa. L'Atletico Madrid, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, si sarebbe già fatto avanti, ma il club azzurro avrebbe chiesto in cambio Rodrigo De Paul, un giocatore che piace da tempo.