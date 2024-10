Napoli, la chiave è la difesa: 5 clean sheet nelle ultime 6, tanti quanti nelle precedenti 34

Antonio Conte sembra aver trovato la chiave. Il suo Napoli capolista batte anche il Lecce e allunga in vetta alla classifica grazie all'1-0 e quindi a un'ottima prestazione soprattutto dal punto di vista difensivo. Ed è infatti proprio in difesa che l'allenatore salentino pare aver trovato la chiave per riportare gli azzurri ai fasti di due stagioni fa dopo quella passata letteralmente da dimenticare.

E c'è un dato, riportato da Opta, che testimonia l'incredibile crescita della formazione partenopea in difesa. Il Napoli, infatti, ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite di campionato. La cosa incredibile è che prima, per fare cinque clean sheet, aveva impiegate ben 34 gare. Una statistica clamorosa che la dice lunga sui miglioramenti difensivi.

IL TABELLINO DI NAPOLI-LECCE

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge (12' st Politano), Lukaku (40' st Folorunsho), Neres (26' st Kvaratskhelia). A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Marin, Mazzocchi, Simeone, Zerbin, Raspadori. All.: Conte

Lecce (4-5-1): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Pierotti (38' st Oudin), Ramadani, Coulibaly (33' st Rebic), Rafia (24' st Pierret), Banda (24' st Sansone); Krstovic. A disp.: Fruchtl, Samooja, Borbei, Jean, McJannet, Kaba, Morente. All.: Gotti

Arbitro: Tremolada

Marcatori: 28' st Di Lorenzo (N)

Ammoniti: Ngonge, Di Lorenzo (N), Pierotti, Rebic (L)