Napoli, la grande occasione per l'aggancio alla Champions: Gattuso a Torino con 3 cambi

vedi letture

Il Napoli ha la grande chance di agguantare (almeno) una concorrente per la Champions. Dopo il pareggio della Juventus a Firenze, senza trascurare lo scontro diretto che attende il Milan, la squadra di Rino Gattuso ha l'opportunità di concretizzare con l'aggancio ai posti Champions la grandissima rimonta che sta portando avanti una volta recuperati tutti gli elementi. Guai a considerare agevole però l'impegno col Torino, e su questo ha insistito il tecnico del Napoli, a maggior ragione dopo la vittoria del Cagliari che ha risucchiato gli uomini di Nicola di nuovo tra le ultime tre (seppur con il recupero con la Lazio da giocare).

Dovrebbero essere al massimo tre i cambi per la sfida di Torino. Uno obbligato, con Rrahmani in coppia con Koulibaly al posto dello squalificato Manolas, con Di Lorenzo e Hysaj confermati ai lati. A centrocampo è in dubbio Fabian per qualche problemino fisico e solo oggi Gattuso capirà se potrà schierarlo in coppia con Demme o dovrà confermare Bakayoko. Un avvicendamento sempre più probabile invece riguarda l'attacco: Osimhen dovrebbe spuntarla su Mertens, davanti a Insigne, Zielinski e Politano, che vola verso un'altra maglia da titolare con Lozano in questa fase chiamato a ricoprire il ruolo di arma letale dalla panchina. Al pari di Mertens nella solita staffetta col nigeriano. Un'abbondanza, dopo mesi difficilissimi con i giocatori contati, che nelle ultime settimane ha già fatto la differenza.