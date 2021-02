Napoli, la posizione di Gattuso è compromessa? De Laurentiis aspetterà la prossime due gare

Rino Gattuso e il Napoli, una storia compromessa secondo il Corriere del Mezzogiorno. Dopo la sconfitta contro il Genoa tornano d'attualità le voci di un addio dell'allenatore azzurro, il cui rapporto con Aurelio De Laurentiis s'è deteriorato. E la partita di ieri è un ulteriore motivo di rabbia per il presidente, che secondo il quotidiano dopo questa settimana prenderà una decisione, De Laurentiis ha guardato la partita da casa, probabilmente a riflettere sulle prossime mosse da compiere. Non c’è ancora alcuna “condanna” ma per come si è messo il rapporto tra i due nell’ultimo mese aspetta - si legge - probabilmente la sfida di coppa con l’Atalanta e poi quella con la Juventus di sabato prossimo prima di tirare definitivamente la linea. Decidere se continuare o meno con Rino Gattuso.