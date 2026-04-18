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Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Beukema-Buongiorno pasticciano, Gila giganteggia

Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Beukema-Buongiorno pasticciano, Gila giganteggiaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:07Serie A
Daniele Najjar

Risultato finale: Napoli-Lazio 0-2

NAPOLI (a cura di Daniele Najjar

Milinkovic-Savic 7 - Sempre sicuro anche negli interventi non così banali, come sui tentativi da fuori, poi dagli undici metri è il terrore dei rigoristi e 'si mangia' anche Zaccagni. Nulla può sui gol.

Beukema 5 - Inizio shock, da quella fascia la Lazio scende che è un piacere, come in occasione del gol di Cancellieri. Prende un po' le misure dei rivali, ma con poca sicurezza anche palla al piede.

Buongiorno 4,5 - Insicuro, oggi un disastro, commette qualche pasticcio qua e là che costa caro. Come quando lancia Noslin in campo aperto nell'azione che porta al rigore, oppure sull'anticipo sbagliato che apre un'autostrada a Noslin.

Olivera 5,5 - Meno in balia degli avversari rispetto ai compagni di reparto, ma anche lui finisce nel vortice di errori tecnici degli azzurri su giocate anche semplici, seppur non così gravi nel suo caso.

Politano 5 - Tanti spunti, nessuna precisione oggi. Difensivamente poi lo infilano spesso da quel lato. (Dal 73' Mazzocchi 6 - Applicazione tattica a limitare i danni).

Lobotka 5 - Regia senza molto ritmo oggi, macchia la partita anche con il fallo da rigore, anche se con il senno del poi ha ragione a 'puntare' sulla parata di Milinkovic-Savic dagli undici metri, che puntualmente arriva. Poco ispirato. (Dal 63' Giovane 5,5 - Qualche sterzata, ma poco rispetto a quello che gli è richiesto per meritare più spazio).

Anguissa 5 - Non è ancora brillante, come normale che sia, oggi sembra in difetto fisico rispetto alla sua miglior versione dominante, cui siamo abituati. (Dal 46' Elmas 5,5 - Non porta una scossa, anche lui soffre il centrocampo rivale, pur portando quantità).

Spinazzola 5 - Si fa anticipare da Cancellieri sul gol dello 0-1, poi cerca di riprendersi con un intervento non banale, ma su quella fascia la lascia spazi e affonda poco. (Dal 63' Gutierrez 6 - Porta giusto un po' di freschezza, contrasta bene Nuno Tavares sul possibile 0-3).

De Bruyne 4,5 - In difficoltà netta oggi, sbaglia passaggi e controlli non da lui e Conte lo cambia al 45'. Non riesce a creare nulla. (Dal 46' Alisson Santos 5,5 - La prima sgasata sembra dare ragione a chi invoca la sua titolarità, poi però si spegne anche lui e non si accende più molto).

McTominay 5,5 - Insolitamente spento anche lui, pur se sempre nel vivo della manovra ed uno dei pochi a provare qualcosa di differente dal passaggio orizzontale.

Hojlund 5,5 - Corre, fa il movimento, ma intorno a lui c'è una collezione di errori negli assist. Poi anche lui si fa anticipare più di qualche volta e non va mai al tiro, se non in una occasione (murato).

Antonio Conte 5 - Se il Napoli si presenta sconnesso mentalmente, la responsabilità del tecnico, in parte, chiaramente c'è. I subentrati fanno capire che anche modificando la formazione iniziale probabilmente oggi sarebbe cambiato poco. Mai come oggi la sua squadra sembra spenta, forse il 3-0 dell'Inter a Cagliari ha spento i residui di entusiasmo.

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LAZIO (a cura di Giuseppe Lenoci)
Motta 6 - Inoperoso per tutto l'arco del match, diventa clamorosamente spettatore non pagante.

Lazzari 6,5 - L'ingresso di Alisson Santos mina le certezze costruite nella prima frazione di gioco. Esce anche lui stremato dopo una buona partita. Dall'82' Hysaj sv

Gila 7,5 - Giganteggia nella prima parte di gara, chiudendo al meglio Hojlund. Fa ancora meglio nel quarto d'ora in campo nella ripresa, con due sgroppate di alta scuola e nessun contrasto perso. Dal 61' Provstgaard 6 - Il suo ingresso non cambia gli equilibri della retroguardia biancoceleste, oggi nella sua versione migliore).

Romagnoli 7 - Il centrale sembra tornato ai livelli a cui ha abituato i suoi tifosi. Le problematiche dopo il mercato di gennaio sembrano nettamente archiviate.

Tavares 6,5 - Si son riviste, nel match al 'Maradona' le impressionanti qualità di inizio scorso campionato. Sfiora il gol in due occasioni.

Taylor 7 - Qualità a servizio della sua squadra. Suo l'assist per il gol di Cancellieri, oltre ad un lavoro prezioso in copertura.

Cataldi 7 - Non è al meglio dal punto di vista fisico e si nota in diverse azioni. Rimedia un giallo nella prima frazione, getta il cuore oltre l'ostacolo e regge il terreno di gioco come può. Dal 61' Patric 6 - In emergenza, il difensore occupa la mediana e lo fa egregiamente.

Basic 7,5 - Trova il gol del 2-0 che corona una prestazione davvero importante da classico 'tuttocampista', non dando mai spazio agli avversari. Dal 71' Dele-Bashiru 6 - Entra bene in campo con il giusto ritmo.

Cancellieri 7 - Pronti, via e dopo 6' sblocca il match con un tiro di prima intenzione. Sa di essere in giornata e rischia spesso la giocata, con buoni risultati.

Noslin 7 - Non trova la via del gol ma produce il classico lavoro sporco che piace a Sarri e che permette ai suoi di avere superiorità numerica sulle corsie laterali.

Zaccagni 5,5 - Spreca la possibilità di portare i suoi sul doppio vantaggio con l'errore dal dischetto. Macchia una prestazione comunque piena di sacrificio. Dal 61' Dia 6 - Meno nel vivo del gioco, comunque occupa i difensori partenopei non dando riferimenti.

Maurizio Sarri 7,5 - Imbriglia la sua ex squadra e trova la via del gol con un'azione alla "Sarri": un marchio di fabbrica visto e rivisto al Maradona. Tre punti importanti in vista dell'impegno di Coppa Italia che può valere la stagione, e la successiva, per la formazione biancoceleste.

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