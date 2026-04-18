Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: ci sono Anguissa e Beukema, Sarri con Noslin

Il sabato della 33^ giornata di Serie A prosegue con la sfida fra Napoli e Lazio, che sta per iniziare allo stadio Maradona. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match.

Conte punta su Anguissa in mediana con Lobotka, a supporto di Hojlund ci sono De Bruyne e McTominay. In difesa resta fuori Juan Jesus, spazio a Beukema con Buongiorno e Olivera. Sulle due fasce ci sono Politano e Spinazzola.

Dall'altra parte Sarri sceglie Noslin con Cancellieri e Zaccagni, out dunque sia Isaksen che Dia e Ratkov. In mediana ci sono Basic, Cataldi e Taylor, subito Gila in difesa con Romagnoli, con Lazzari e Tavares sulle due fasce e Motta fra i pali.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani, Elmas, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Provstgaard, Maldini, Przyborek. Allenatore: Maruizio Sarri.