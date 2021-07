Napoli, Lombardo: "Bello riaccogliere il Venezia in Serie A, speriamo col pubblico al Maradona"

Nicola Lombardo, direttore della comunicazione del Napoli, è intervenuto a Dazn durante la presentazione del calendario di Serie A: "E' molto bello per il Napoli riaccogliere in Serie A una squadra come il Venezia che manca dal massimo campionato da molto tempo. Un forte benvenuto al Maradona, speriamo naturalmente col pubblico".