Napoli, Lozano il più giovane calciatore in A ad aver segnato almeno 13 gol in stagione

E’ di Hirving Lozano il gol che riapre la semifinale di Coppa Italia fra Atalanta e Napoli attualmente sul risultato di 2-1 per gli orobici. Sul messicano emerge anche una statistica interessante: Lozano è il più giovane giocatore attualmente in Serie A ad avere segnato almeno 13 gol in questa stagione in tutte le competizioni.