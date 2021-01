Napoli, Lozano racconta la sua svolta: "Fondamentale il chiarimento con Gattuso"

Il messicano che dopo un primo anno complicato è diventato uno degli intoccabili di mister Gattuso.

Hirving Lozano è tra le più grandi sorprese della stagione in casa Napoli, col messicano che dopo un primo anno complicato è diventato uno degli intoccabili di mister Gattuso. L’esterno messicano ha parlato del suo momento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Cos'è cambiato in questa stagione? Ci siamo parlati col mister e chiarito ogni cosa quand'è arrivato, ho cercato di capire cosa volesse da me in campo. Lui mi ha dato l'opportunità di giocare e io l'ho sfruttata nel miglior modo possibile e cercando di dimostrare quanto valgo. Devo continuare a lavorare così”.



Sulle critiche a Insigne dopo il rigore sbagliato con la Juve - “Questo è un momento difficile per noi nello spogliatoio, ma dobbiamo andare avanti tutti insieme. Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Abbiamo altri obiettivi e quindi bisogna andare in campo e fare ciò che vuole il mister. Il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita dopo partita, può ancora succedere di tutto”.



Anche di vincere lo scudetto? - “Come detto, è un anno particolare ed il mister ci dice che può succedere di tutto. Bisogna essere positivi e provare a vincere ogni gara”.



Sull’ L'Europa League - “Per noi è molto importante. Il Granada è una squadra pericolosa, che gioca all'attacco, proveremo a fare più strada possibile in questa competizione”.



Sul ruolo della famiglia - “Per me è la cosa più importante, posso sempre contare sul loro sostegno. Loro ci sono sempre, nel bene e nel male”.



Sul feeling con Insigne - "Sta crescendo in campo e fuori, il nostro rapporto sta migliorando. Stiamo facendo molto bene insieme”.