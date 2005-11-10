Napoli, Manna e il futuro di Anguissa: "Non è in uscita. Non vedo necessità di negoziare"

Il direttore sportivo del Napoli blinda il centrocampista camerunense. La prossima stagione resterà in azzurro, con il suo contratto in scadenza nel 2027.

Nella sua conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato anche del futuro di Zambo Anguissa: "Aveva un'opzione che abbiamo esercitato, Anguissa è un giocatore importante, ha un contratto, non vedo necessità per negoziare, poi ne parleremo, ma non è in uscita. Insieme a lui decideremo, è un giocatore fondamentale, l'anno scorso è mancato più di 3 mesi e all'inizio era stato determinante. È uno su cui il Napoli punta e riparte, è in scadenza sì, ma capiremo la sua volontà e la direzione. Lui è intelligente, molto, non credo ci saranno problemi.

Lukaku è in vacanza, sappiamo cos'ha passato a livello umano e professionale, ha fatto un buon Mondiale, protagonista pur non giocando tutti i minuti e valuteremo, abbiamo investito tanto su Hojlund e dovremo far collimare le cose. Milinkovic? L'allenatore sceglierà la gerarchie e poi vedremo".

Con Allegri è cambiato molto. Su cosa dovrete lavorare maggiormente? Nella gestione quotidiana del gruppo?

"Il confronto è quotidiano, si vive in simbiosi, 24h. Il mister è motivato, concentrato, arriva dopo un anno in cui per la prima volta non ha centrato l'obiettivo. Noi abbiamo una rosa per competere, possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma l'infortunio di Buongiorno un po' ci sta condizionando. Sulla gestione e la metodologia... spettano al tecnico. Ognuno ha la sua, inutile fare paragoni col passato, il mister è concentrato, sta conoscendo sempre di più la squadra, aspettiamo i nazionali, sono fuori giocatori importanti e aspettiamo anche Olivera che ha fatto quel ruolo e valuteremo".