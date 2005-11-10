Napoli, Manna e il futuro di Anguissa: "Non è in uscita. Non vedo necessità di negoziare"
Nella sua conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato anche del futuro di Zambo Anguissa: "Aveva un'opzione che abbiamo esercitato, Anguissa è un giocatore importante, ha un contratto, non vedo necessità per negoziare, poi ne parleremo, ma non è in uscita. Insieme a lui decideremo, è un giocatore fondamentale, l'anno scorso è mancato più di 3 mesi e all'inizio era stato determinante. È uno su cui il Napoli punta e riparte, è in scadenza sì, ma capiremo la sua volontà e la direzione. Lui è intelligente, molto, non credo ci saranno problemi.
Lukaku è in vacanza, sappiamo cos'ha passato a livello umano e professionale, ha fatto un buon Mondiale, protagonista pur non giocando tutti i minuti e valuteremo, abbiamo investito tanto su Hojlund e dovremo far collimare le cose. Milinkovic? L'allenatore sceglierà la gerarchie e poi vedremo".
Con Allegri è cambiato molto. Su cosa dovrete lavorare maggiormente? Nella gestione quotidiana del gruppo?
"Il confronto è quotidiano, si vive in simbiosi, 24h. Il mister è motivato, concentrato, arriva dopo un anno in cui per la prima volta non ha centrato l'obiettivo. Noi abbiamo una rosa per competere, possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma l'infortunio di Buongiorno un po' ci sta condizionando. Sulla gestione e la metodologia... spettano al tecnico. Ognuno ha la sua, inutile fare paragoni col passato, il mister è concentrato, sta conoscendo sempre di più la squadra, aspettiamo i nazionali, sono fuori giocatori importanti e aspettiamo anche Olivera che ha fatto quel ruolo e valuteremo".