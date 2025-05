Napoli, Manna non si fida del Cagliari: "Tutti pensano che sia facile, ma non lo sarà"

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Cagliari valido per la 38^ giornata di Serie A.

Questo scudetto cosa significherebbe per lei?

"Basta guardare l'atmosfera allo stadio per capire cosa si può provare. Siamo tutti parte di un ingranaggio, che fin qui ha lavorato bene e ci manca un pezzettino. Siamo emozionati, dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. La squadra ha dato sudore e passione per tutto l'anno, dobbiamo continuare così".

La giocata di cui è più orgoglioso?

"Non c'è qualcosa in particolare, quando si inizia un percorso si cerca di fare le cose con un senso. Abbiamo operato bene in estate, a gennaio siamo stati un po' sfortunati e forse impreparati ma la squadra ha risposto alla grande".

De Bruyne?

"Ci piace, ma non parliamo di mercato oggi. Abbiamo una partita scudetto fondamentale. E' un giocatore forte, ma non siamo i soli a volerlo".

Ha dormito?

"E' stata una notte intensa, ho usato qualcosa per dormire. La giornata è stata pesante comunque. Oggi tutti pensano che sia facile, ma non lo sarà. Abbiamo dimostrato di avere attributi e stasera vogliamo portare a casa il risultato".