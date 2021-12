Napoli, Manolas può partire a gennaio: dopo i tentativi estivi pronto nuovo assalto dell'Olympiacos

Quella in corso non è certamente la miglior stagione della carriera per Kostas Manolas: il difensore ha raramente trovato spazio nel Napoli di Luciano Spalletti, come dimostrano le sole 4 presenze fin qui in campionato. In estate l'ex Roma era vicinissimo all'addio salvo poi restare in Campania, ma a gennaio le cose potrebbero cambiare. Secondo Sky Sport dopo i tentativi di luglio e agosto l'Olympiacos, prossimo avversario dell'Atalanta in Europa League, sarebbe pronto a tornare alla carica per portare il giocatore in Grecia già nelle prossime settimane.