Napoli, Maresca lascia fuori Chukwuemeka dai convocati del Chelsea: la situazione

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato qui su TuttoMercatoWeb dell'ipotesi riguardante il centrocampista del Chelsea, Carney Chukwuemeka, per il quale era sorta l'ipotesi di un prestito a favore degli azzurri nell'ambito della trattativa che porta a Romelu Lukaku. Il giocatore rimane in uscita, tanto è vero che oggi non è stato convocato dal tecnico Enzo Maresca per il match delle 15:00 dei londinesi, contro il Wolverhampton.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano la sua assenza è dettata dal fatto che rimane in uscita dai blues e infatti la prossima settimana potrebbe lasciare il club. Diverse squadre hanno bussato alla porta ed ora è arrivato il momento per il giocatore di valutare le opzioni. La sua uscita è una possibilità concreta.

Come vi abbiamo raccontato il club di De Laurentiis è alla ricerca di due centrocampisti. ed il prestito di Chukwuemeka sarebbe gratis con un diritto di riscatto che dovrebbe galleggiare tra i 15 e i 20 milioni di euro. I canali sono aperti e la situazione è in divenire, sempre considerando che c'è sempre il futuro di Victor Osimhen in discussione. L'operazione Lukaku è comunque slegata da quella del nigeriano, come quella di Chukwuemeka da Gilmour.