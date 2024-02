Napoli, Mazzocchi: "Difesa a 3 o a 4? Non è il modulo che ti fa fare grandi prestazioni"

L'esterno del Napoli Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna persa per 1-0 sul campo del Milan.

La squadra con il 4-3-3 ha automatismi diversi: sei d'accordo?

"Una squadra che viene da un anno importante giocando con il 4-3-3, è normale che nelle gambe si trovi meglio con questo modulo. Però, avendo subito tanti gol, il mister si deve adattare e cercare più compattezza".

Cosa cambia quando giocate fuori casa?

"Giocare davanti ai nostri tifosi è un'arma in più. Stasera meritavamo qualcosa in più, ci è mancata concretezza sotto porta e non dobbiamo uscire scontenti a parte per il risultato".

Sentite più di giocare con una difesa a 3 con il 4-3-3?

"Non è il modulo che ti fa fare prestazioni importanti. Stiamo seguendo il mister in tutti i modi e stasera meritavamo qualcosa in più del Milan, bravo comunque nelle ripartenze. Non è tutto da buttare".