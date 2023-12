Napoli, Meret è in scadenza: il portiere è stato offerto all'Inter per l'estate

L'Inter continua ad essere molto attiva sul mercato dei parametri zero. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Alex Meret è stato offerto ai nerazzurri per la prossima estate. Il portiere ha infatti il contratto in scadenza nel 2024 con il Napoli e potrebbe essere un'alternativa di lusso a Yann Sommer, estremo difensore titolare arrivato dal Bayern Monaco.

Da capire anche la volontà dell'italiano. In corsa anche Illan Meslier, classe 2000 del Leeds da tutti considerato una promessa, ma anche Bento dell'Athletico Paranaense, che era già stato seguito la scorsa estate. Infine c'è chi chiede il ritorno di André Onana, reduce da mesi difficilissimi e al di sotto delle aspettative al Manchester United.