Napoli, Meret verso il rinnovo: l'intesa economica sarà più ricca di quella pattuita in estate

Il mese d'ottobre può essere quello decisivo per la firma del rinnovo di Alex Meret con il Napoli. I dialoghi tra l'agente del portiere e Giuntoli proseguono spediti e ormai pare che non ci siano più ostacoli per il prolungamento fino al 2027. Tra l'altro il club azzurro ha deciso di alzare la proposta economica rispetto agli 1,4 milioni di euro che erano stati inizialmente pattuiti quando in estate la firma sembrava a un passo. De Laurentiis vuole premiare il giocatore per i progressi mostrati dal 25enne friulano. A riportarlo è l'edizione di Napoli de La Repubblica.