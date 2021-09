Napoli, Mertens a grandi passi verso il rientro: con la Juventus potrebbe andare in panchina

In casa Napoli c'è soddisfazione per il percorso di recupero di Drie Mertens. Il belga è vicino al rientro dopo il problema alla spalla, nel caso in cui questa settimana di lavoro dovesse proseguire senza intoppi il giocatore potrebbe addirittura essere convocato per andare in panchina contro la Juventus alla ripresa.