Napoli, Mertens dovrà dimezzarsi l'ingaggio per restare: discorso rinviato a fine stagione

Dal campo al rinnovo di contratto, Dries Mertens si gioca tutto in questo finale di stagione. Contro l'Atalanta il belga scenderà in campo dal primo minuto vista la squalifica di Osimhen. Poi, come riporta La Gazzetta dello Sport, proverà a convincere il Napoli a rinnovargli il contratto. Con la linea del Napoli di riduzione degli ingaggi, la somma attuale di 4,5 milioni di euro all’anno dovrà essere ridiscussa. Anzi, più direttamente, quasi dimezzata. Ma la forte volontà di Mertens di non lasciare Napoli potrebbe essere decisiva.