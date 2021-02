Napoli, Mertens vicino al rientro: pronto per la sfida di ritorno con il Granada

vedi letture

Al Napoli sta mancando tanto il contributo di Dries Mertens, che in questo momento si trova in Belgio per curarsi. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che 'Ciro' rientrerà a Napoli tra lunedì e martedì, dovrebbe essere subito pronto per lavorare in gruppo in vista della sfida di ritorno contro il Granada. Una bella notizia per Gattuso nel pieno dell'emergenza per i tanti infortunati.