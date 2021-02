Napoli, nessun incontro faccia a faccia De Laurentiis-Gattuso. ADL irritato per lo sfogo

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nel confronto andato in scena in ritiro prima della partita contro lo Spezia, il presidente del Napoli ha parlato alla squadra ma non ha incontrato di persona Gattuso che invece si aspettava un colloquio personale dopo le voci e i silenzi presidenziali post Verona. A quel punto il tecnico ha pensato e meditato con attenzione cosa dichiarare in merito e lo ha fatto dopo la vittoria contro il Parma, irritando il presidente che però ha preferito non alimentare la polemica in attesa del prossimo capitolo, che presumibilmente sarà l'addio dell'attuale tecnico.