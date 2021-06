Napoli, nessuna offerta per Koulibaly: il difensore viaggia verso la permanenza

Ad ogni estate il nome di Kalidou Koulibaly viene iscritto alla lista delle possibili uscite in casa Napoli, ma puntualmente il centrale senegalese finisce per restare lì dov'è. E, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe accadere lo stesso anche stavolta. In caso di offerte allettanti, Aurelio De Laurentiis lo cederebbe, ma solo al prezzo che dice lui. In un mercato complicato come questo, condizionato dalla crisi dovuto al Covid-19, è difficile che ne arrivino. Per questo Koulibaly viaggia dritto verso la permanenza e andrà in ritiro alla corte di Luciano Spalletti il prossimo 15 luglio a Dimaro, in Trentino.