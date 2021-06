Napoli, non solo Nuno Tavares per la corsia sinistra: c'è l'idea Ben Davies del Tottenham

vedi letture

Non solo Nuno Tavares ed Emerson Palmieri: a Giuntoli, per la fascia sinistra, come scrive La Gazzetta dello Sport, è stato segnalato anche il gallese Ben Davies, 28 anni, esterno mancino del Tottenham, che il dirigente napoletano ha potuto seguire nel corso di Italia-Galles, domenica pomeriggio. Il suo è sicuramente un profilo interessante, ma col club inglese non c’è stato nessun contatto, finora. Davies ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e il suo cartellino costa intorno ai 15 milioni di euro.