Ufficiale Ben Davies scende in terza serie inglese. I Rangers lo cedono al Birmingham

"It’s time for Big Ben". Così il Birmingham ha annunciato il suo nuovo acquisto, Benjamin Keith Davies: il difensore inglese, 29 anni, arriva in prestito dai Rangers di Glasgow fino al 30 giugno 2025.

Davies scende dunque in terza serie inglese per giocare in un club storico. Nel 2021 fu acquistato dal Liverpool, che lo girò in prestito allo Sheffield United. Nel 2022 si era trasferito in Scozia, dove ha giocato 58 partite realizzando un gol e un assist.