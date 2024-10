Napoli, nuovo confronto con l'entourage di Kvara. La richiesta è sempre 8 milioni l'anno

Nelle ultime ore, riporta 'Sky', c'è stato un nuovo incontro tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e l'entourage dell'attaccante Kvicha Kvaratskhelia, calciatore che ieri ha realizzato a San Siro contro il Milan la rete del definitivo 0-2. Un summit interlocutorio, col procuratore del calciatore georgiano che ha ribadito la sua richiesta per prolungare il contratto scadenza giugno 2026: otto milioni di euro netti a stagione. Il Napoli, dal canto suo, è disposto ad arrivare a sei bonus compresi.

Al termine della partita contro il Milan, queste le dichiarazioni di Kvaratskhelia: “Ho lavorato per questo ma la cosa importante è la vittoria della squadra. Sono contento e meritavamo di vincere questa sera. Ci credete allo Scudetto? “Certo, ci crediamo. Stiamo andando bene, dobbiamo continuare a fare così. Sappiamo che possiamo farlo ancora una volta”.

Come ti trovi con Lukaku?

“Mi trovo bene con Lukaku, è una persona gentile e umile e uno dei leader di questa squadra. È un ottimo giocatore. Quando è arrivato a Napoli gli ho detto che era arrivato in una città di calcio, che vive per la passione dei tifosi".

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo gli anticipi della 10^ giornata:

Napoli 25*

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina 16

Atalanta 16

Udinese 16

Lazio 16

Milan 14

Torino 14

Bologna 12

Empoli 11

Roma 10

Como 9

Verona 9*

Cagliari 9*

Parma 8

Monza 8

Lecce 8*

Genoa 6

Venezia 5

* Una gara in più

(n.b. Bologna-Milan da recuperare)

Il programma della 10^ giornata di Serie A con relativa programmazione televisiva:

29/10/2024 Martedì 18.30 CAGLIARI-BOLOGNA 0-2

29/10/2024 Martedì 18.30 LECCE-HELLAS VERONA 1-0

29/10/2024 Martedì 20.45 MILAN-NAPOLI 0-2

30/10/2024 Mercoledì 18.30 EMPOLI-INTER DAZN

30/10/2024 Mercoledì 18.30 VENEZIA-UDINESE DAZN

30/10/2024 Mercoledì 20.45 ATALANTA-MONZA DAZN

30/10/2024 Mercoledì 20.45 JUVENTUS-PARMA DAZN/SKY

31/10/2024 Giovedì 18.30 GENOA-FIORENTINA DAZN

31/10/2024 Giovedì 20.45 COMO-LAZIO DAZN/SKY

31/10/2024 Giovedì 20.45 ROMA-TORINO DAZN