Napoli, obiettivo fascia sinistra: pronti 10 milioni di euro per Junior Firpo

Cristiano Giuntoli si muove sotto traccia per sistemare la fascia in vista dell'addio di Mario Rui nel corso della prossima estate. I suoi scout stanno seguendo con attenzione Gabriel Gudmundsson del Groningen, ma non perde di vista nemmeno Dimarco attualmente all'Hellas Verona ma di proprietà dell'Inter. Ma il vero obiettivo resta Junior Firpo per cui il ds partenopeo è pronto a investire 10 milioni di euro dopo che nella scorsa estate i catalani non accettarono la formula del prestito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.