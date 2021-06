Napoli, obiettivo trattenere Petagna: può partire solo in caso di un'offerta irrinunciabile

Il Napoli punta a confermare un suo attaccante. Secondo quanto riporta La Repubblica, il club partenopeo vorrebbe trattenere Andrea Petagna anche per la prossima stagione a meno che non arrivi un’offerta importante. In quel caso gli azzurri potrebbero trattare un’eventuale cessione. Fra le squadre interessate ci sarebbe il Torino che, nel caso in cui Belotti dovesse partire, avrebbe soldi freschi da poter investire sul mercato.