Napoli, oggi sarà depositato il contratto di Simeone: Cholito a disposizione per il Verona

Giovanni Simeone farà parte presto del Napoli. Sarà già del gruppo che sfiderà l'Hellas Verona domani al Bentegodi. Lo sostiene l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Oggi sarà depositato il suo contratto, verrà il tempo degli annunci e potrà aggregarsi alla trasferta al Bentegodi, in un Ferragosto anomalo, vissuto per la prima volta in maglia azzurra, da ex Hellas.