Napoli, omaggio a Beppe Savoldi prima del Milan: presente anche suo figlio Gianluca

Il Napoli ha in programma un toccante e doveroso omaggio a un suo ex giocatore, recentemente scomparso. Si tratta di Beppe Savoldi, morto il 26 marzo a 79 anni. Come riporta il Corriere dello Sport, domani lo stadio Diego Armando Maradona lo ricorderà prima dell'inizio del match contro il Milan.

Il club di De Laurentiis ha invitato allo stadio Gianluca, suo figlio, allenatore e un tempo centravanti come papà: prima di giocare andranno in scena una celebrazione e un omaggio alla memoria di questo ex grande attaccante che ha fatto la storia del calcio italiano. Beppe e Gianluca hanno giocato nel Napoli in due epoche diverse: Savoldi senior dal 1975 al 1979 (165 presenze e 77 gol); Savoldi junior nel 2003-2004 (14 e 2).

Così dunque lo stadio partenopeo saluterà "Mister 2 miliardi", conosciuto anche con questo soprannome per via dello storico passaggio dal Bologna proprio al Napoli che avvenne nell'estate del 1975.