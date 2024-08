TMW Napoli, operazione Lukaku da circa 30 milioni bonus inclusi. Poi c'è Gilmour

È una settimana decisiva per il Napoli. Perché ci sono diverse situazioni da sbrogliare, come quelle di Michael Folorunsho e Cyril Ngonge, con entrambi che vanno verso la Lazio, ma anche quelle di Victor Osimhen e Gianluca Gaetano, assenti ieri nella partita contro il Verona e largamente indiziati a lasciare a breve il club partenopeo.

Ci sono però anche due fronti in entrata che sono caldissimi. Il primo è quello che porta a Romelu Lukaku, con il belga che si è già promesso ad Antonio Conte da diversi mesi, in attesa che potesse andare via Osimhen. Ora però ci potrebbe essere una situazione differente rispetto al solito: prima comprare, con un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus, poi attendere che il Chelsea decida di muovere per il nigeriano, anche se per ora non ci sono accordi sulla cifra da corrispondere al Napoli. Almeno per la prima parte, però, la fumata bianca non sembra in discussione e nei giorni prossimi si aspetta di limare gli ultimi aspetti.

Poi c'è Billy Gilmour, primo obiettivo per la mediana da tempo, bloccato dall'uscita di Folorunsho. Il suo valore è di 13 milioni e il Napoli è pronto all'affondo finale, tanto che ieri il direttore sportivo Giovanni Manna aveva parlato proprio di lui e McTominay. "Sono giocatore bravi, forti, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Inutile fare slanci in avanti, dopo la partita penseremo di nuovo al mercato".