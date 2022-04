Napoli, ora Mertens può rinnovare: ottimismo sul prolungamento per una ulteriore stagione

Nonostante il contratto in scadenza a giugno, il futuro di Dries Mertens potrebbe essere ancora al Napoli, secondo il Corriere dello Sport. Il quotidiano infatti parla di un'apertura da parte del club azzurro al prolungamento del belga, ovviamente a cifre ben inferiori rispetto ai 4,5 milioni di euro attualmente percepiti. La disponibilità del giocatore c'è già e pure da tempo, ora non resta che attendere la mossa di De Laurentiis per il nuovo contratto annuale. E le sensazioni in tal senso sono sempre più positive.