Napoli, Ounas assente per sintomi influenzali: tampone effettuato, è negativo

Adam Ounas ha saltato l'allenamento pomeridiano fissato per oggi a causa dell'influenza, ma non è positivo al Covid-19. A specificarlo è il Napoli nel suo consueto report da Castel Volturno: "Ounas non ha svolto la seduta a causa di sintomi influenzali, ha effettuato tampone molecolare che ha dato esito negativo".